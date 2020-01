AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 16 DE JANEIRO DE 2020 ATÉ QUARTA-FEIRA, 22 DE JANEIRO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 16 DE JANEIRO DE 2020

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - Julgamento de Harvey Weinstein por agressão sexual - (até 9 de Fevereiro)

Europa

LYON (França) - Julgamento por abuso sexual contra o ex-padre Bernard Preynat - (até 17)

(+) FRANÇA - Sexta mobilização em meio à greve contra reforma previdenciária -

(+) BERLIM (Alemanha) - Publicação de informações sobre o campo de concentração de Auschwitz pelo Memorial da Fundação dos Judeus Mortos da Europa - 09H00

(+) ESTRASBURGO (França) - Sessão plenária do parlamento europeu -

(+) PARIS (França) - Semana da moda masculina - (até 19)

(+) LONDRES (Reino Unido) - Reunião do grupo de coordenação de países cujos cidadãos morreram na derrubada do Boeing ucraniano no Irã -

FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - BCE: relatório da reunião política monetária de outubro - 10H30

Oriente Médio e África do Norte

ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Cúpula mundial sobre as energias do futuro -

Esportes

ARÁBIA SAUDITA - Rali Dacar - (até 17)

SEXTA-FEIRA, 17 DE JANEIRO DE 2020

América

(+) ESTADOS UNIDOS - 100o. aniversário da Lei Seca nos EUA -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Discurso da chefe do FMI - 13H00

(+) SÃO PAULO (Brasil) - "Festival de verão" exibe eventos culturais censurados para defender a democracia e a liberdade de expressão - 17H00 (até 31)

Europa

(+) LAUSANA (Suíça) - Greta Thunberg manifesta em Lausanne pelo aniversário dos protestos suíços pelo clima -

Ásia-Pacífico

(+) KOBE (Japão) - 25o. aniversário do terremoto que deixou 6.000 mortos no Japão -

(+) PEQUIM (China) - China divulga PIB - 00H00

SÁBADO, 18 DE JANEIRO DE 2020

América

CENTRO ESPACIAL KENNEDY (Estados Unidos) - Teste de voo de emergência da cápsula Dragon SpaceX Crew -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - 3a. passeata anual de mulheres - 13H00

DOMINGO, 19 DE JANEIRO DE 2020

América

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Coletiva do ex-presidente boliviano Evo Morales -

(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - Cerimônia dos SAG awards - 23H00

Europa

(+) SÉRVIA - Cristãos ortodoxos celebram a Epifania - 07H00

SEGUNDA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2020

Europa

DAVOS (Suíça) - Atualização do panorama econômico mundial do FMI - 05H00

TERÇA-FEIRA, 21 DE JANEIRO DE 2020

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Trump deve ser julgado no Senado (data a ser confirmada) - (até 22)

NOVA YORK (Estados Unidos) - FIFAGATE: Sentença do empresário esportivo brasileiro José Margulies (a confirmar) - 13H00