Comunicado do Business Wire :Wefi

Redes públicas de Wi-Fi se tornaram comuns em muitas cidades pelo mundo e, com a emergência do Wi-Fi 6 e CBRS, conexões sem fio e sem licença ficarão ainda mais disponíveis aos usuários. Isso apresenta uma oportunidade de ouro para MVNOs e MNOs de segundo e terceiro níveis, em termos de economia de custos e melhoria da qualidade do serviço. Wi-Fi Offload permite isso ao usar um aplicativo de gerenciamento da conexão nos dispositivos dos usuários, para conectar automaticamente e com agilidade a redes de Wi-Fi de alta qualidade e, depois monitorar a qualidade daquela conexão ao longo do tempo. Isso torna o Wi-Fi e CBRS fundamentais para a evolução das redes globais para 5G.

Conforme o último artigo da Wefi, à medida que a demanda por capacidade de dados móveis continua a crescer, os operadores de celular, e especialmente MVNOs, enfrentam maior concorrência e receitas estagnadas, ou em queda, por assinante. Em breve, 5G, CBRS e Wi-Fi 6 serão integrados às nossas futuras redes sem fio, tornando ainda mais importante para as operadoras usar um Gerenciador de Conectividade no dispositivo para aplicar uma política de Sempre se Conectar à Melhor e para eliminar a distância entre a demanda do consumidor e a disponibilidade da rede. WeConnect, o Gerenciador de Conexão para Wi-Fi Offload da Wefi, supera esta distância como uma solução para problemas decorrentes da queda das margens de lucro que MVNOs e MNOs de segundo e terceiro níveis enfrentam. Isso é feito ao descarregar agilmente os dados do celular à rede Amenity Wi-Fi da Wefi, ou outras redes disponíveis, resultando em um significativo aumento da qualidade da experiência e reduzindo custos operacionais. Além disso, a própria ferramenta SaaS de análise competitiva da qualidade da célula, WeScore, proporciona às operadoras novos insights de negócio para atender seus assinantes, usando dados coletados em conformidade com GDPR e CCPA no processo de serviço Offload.

"À medida que o setor caminha para 5G, o Wi-Fi se torna mais importante, e não menos. Wi-Fi já proporciona cobertura quase que total e desempenho 5G para densidades de velocidade e capacidade a um custo bem pequeno das instalações 5G. As operadoras devem incorporar Wi-Fi à sua estratégia para 5G", disse Randall Schwartz, principal consultor para Wireless 20|20, em seu artigo Wi-Fi Offload na Era 5G.O artigo está disponível em espanhol, português e inglês.

"Começamos realmente a ver um aumento na demanda das operadoras para mover o tráfego de dados para Wi-Fi. Mais de 60% das conexões de dados já ocorrem com Wi-Fi; estamos apenas facilitando a conexão dos assinantes. O resultado final é melhor experiência do usuário e grandes economias para as operadoras, e a prova é o nosso significativo resultado que foi adicionar quatro novas operadoras MVNO ao serviço Offload desde janeiro de 2019", disse Arie Shaham, gerente geral da Wefi.

Wefi® é líder de mercado em conectividade Wi-Fi e Wi-Fi Offload, coleta de dados móveis e análise de big data móvel. Nossa solução patenteada WeConnect compreende um gerenciador de conexões de aplicativos móveis, comprovado em campo, um SDK para coleta de dados móveis e um backend para análise de big data, baseado na nuvem. Nossa exclusiva solução ajuda MNOs a garantir a melhor qualidade possível de serviço e abordar problemas proativamente, e MVNOs a baixar fluxos de dados e reduzir custos operacionais. Nosso amplo repositório de dados e ferramentas de análises ajudam empresas de pesquisa a criar valiosos insights dos dados que chegam diretamente dos dispositivos móveis. Para mais informações, acesse wefi.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200115005212/pt/

Shane Gillette shane@wefi.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.