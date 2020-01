Com problemas, avião lança combustível em playground em Los Angeles

Uma aeronave que retornava ao Aeroporto Internacional de Los Angeles derramou combustível sobre a área de playground de uma escola primária, onde crianças brincavam, nas proximidades de Los Angeles, nesta terça-feira, 14.



O Departamento de Bombeiros do Condado de Los Angeles afirmou que oficiais avaliaram 17 crianças e nove adultos que se queixaram de ferimentos leves. Ninguém precisou ser levado ao hospital e não houve ordens de evacuação para a área imediata.



O Distrito Escolar Unificado de Los Angeles disse em comunicado que o incidente aconteceu na Park Avenue Elementary pouco antes do meio dia.



"Estudantes e funcionários estavam no parquinho e podem ter sido pulverizados com combustível ou fumaça inalada", disse o distrito.



Os paramédicos foram chamados imediatamente para tratar qualquer pessoa que se queixasse de "irritação da pele ou problemas respiratórios". O escritório de saúde e segurança ambiental do distrito também atendeu ao chamado.



A Administração Federal de Aviação informou em comunicado que o voo 89 da Delta Air Lines, que seguia para Xangai, na China, declarou uma emergência depois de deixar o Aeroporto Internacional de Los Angeles, retornou e pousou sem incidentes.



As imagens noticiosas no local mostraram numerosos veículos policiais e de emergência na escola. Ela está localizada a cerca de 21 quilômetros a leste de Los Angeles.