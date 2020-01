Inverno rigoroso mata mais de 80 pessoas no Paquistão e Afeganistão

(foto: Banaras KHAN / AFP)

Pelo menos 80 pessoas morreram nos últimos dias no Paquistão e no vizinho Afeganistão, devido a avalanches, inundações e um rigoroso inverno - informaram autoridades nesta terça-feira (14), tentando chegar às pessoas isoladas pela neve.





Pelo menos 42 pessoas faleceram, e 21 ficaram feridas no Paquistão. Muitas outras estão desaparecidas. No Afeganistão, foram 39 mortos. Os números foram divulgados peloslocais.paquistanesa foi a região mais afetada, com 23 mortos e dez desaparecidos, segundo as autoridades locais. No vale Neelum, as fortesprovocaram uma avalanche que matou 14 pessoas.As autoridades locais fecharam, e váriasficaram bloqueadas nasdo norte, relataram as autoridades.Ao longo daentre Afeganistão e Paquistão, mais de 300foram destruídas, ou danificadas parcialmente, devido à "onda de, às fortes nevadas eque começaram há duas semanas", segundo o porta-voz da Autoridade Nacional Afegão de Gestão de Catástrofes (Andma), Ahmad Tamiim Azimi.Os duros invernos costumam causar vítimas no Afeganistão, especialmente nas remotas zonas montanhosas do país.