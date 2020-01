China assinará acordo comercial parcial com EUA em 15 de janeiro

O vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, estará em Washington de 13 a 15 de janeiro para assinar o acordo preliminar que estabelece uma trégua na guerra comercial entre China e Estados Unidos - confirmou o Ministério chinês do Comércio nesta quinta-feira (9).

Em 31 de dezembro passado, o presidente americano, Donald Trump, anunciou que, em 15 de janeiro, na Casa Branca, seria assinado o acordo parcial concluído com a China, após meses de confronto e de aplicações mútuas de aumento das tarifas. Até agora, Pequim não havia confirmado a assinatura do acordo.

No mesmo dia, Trump anunciou ainda que, em "uma data posterior", irá a Pequim para iniciar as discussões sobre a "fase 2" deste acordo.

Desde março de 2018, Estados Unidos e China travam uma dura batalha de aumento das tarifas de importação que afetou bilhões de dólares de comércio anual. O conflito teve um forte impacto na economia chinesa e desacelerou a economia mundial.

Segundo os Estados Unidos, o acordo inclui avanços em matéria de transferência de tecnologia para as empresas estrangeiras implantadas na China e um melhor acesso ao mercado chinês para as empresas do setor financeiro.

O acordo, segundo os Estados Unidos, também estipula que a China comprará produtos agrícolas americanos até um montante de 200 bilhões de dólares durante dois anos.

Sobre este ponto, o porta-voz do Ministério chinês do Comércio, Gao Feng, não confirmou o número de US$ 200 bilhões.

Como contrapartida, o governo americano renuncia a impor novas tarifas aos produtos chineses.

A China também aceitou diminuir em 50% as tarifas impostas em 1º de setembro a produtos americanos por um montante de US$ 120 bilhões de dólares anuais.