Wall Street fecha em alta

Wall Street fechou em alta na quarta-feira, após comentários do presidente dos Estados Unidos Donald Trump sobre a crise com o Irã devolverem a confiança do mercado.

O índice industrial Dow Jones teve alta de 0,56%, a 28.745,09 pontos. O tecnológico Nasdaq avançou 0,67%, ao recorde de 9.129,24 pontos. O S&P; 500 subiu 0,49%, a 3.253,05.

Após abrir em baixa, Wall Street se reorientou quando Trump afastou temores sobre o crescimento das hostilidades com o Irã e se disse disposto a buscar paz.

Segundo Art Hogan, da corretora National, o presidente se mostrou "bastante conciliador e seus comentários pareceram apaziguar os mercados, pelo menos a curto prazo".