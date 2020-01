Brasil volta a elevar estimativa sobre produção de grãos

O governo brasileiro voltou a revisar a estimativa sobre a próxima safra de grãos registrando um aumento de 2,5% impulsionado pela soja, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (8) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

De acordo com a nova previsão, serão produzidas 248 milhões de toneladas de grãos no país no período 2019-20, superando o recorde registrado na safra de 2018-19, que foi de 242,1 milhões de toneladas, de acordo com a Conab.

Os novos números superam em 1,4 milhão de toneladas o levantamento apresentado no mês passado pelo governo.

Devido ao maior plantio de soja, a área cultivada alcançará um recorde de 64,2 milhões de hectares, o que significa 1,5% a mais que no ano passado.

"As condições climáticas, que apresentaram certa instabilidade no início do plantio de verão na maioria das regiões produtoras, tomaram agora um ritmo de normalização", divulgou a Conab, que prevê também um lucro maior que o registrado na colheita anterior.

Soja, milho, arroz e algodão representam 95% da produção total de grãos do Brasil.

A expectativa é de uma safra de soja de 122,2 milhões de toneladas (+ 6,38%), que excederia o recorde de 119,3 milhões alcançado em 2017/19.

A produção de milho cairá 1,3%, para 98,7 milhões de toneladas.