Necton: Discurso de Trump sugere 'encenação' de ambos os lados

O discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi "evasivo", sem qualquer sinalização clara sobre eventuais novas respostas de Washington no conflito com o Irã, esperada pelo mercado. A avaliação é do economista-chefe da Necton Investimentos, André Perfeito, em nota a clientes.



"A impressão é que há uma grande encenação de ambos os lados e circulam notícias que o Iraque (e por conseguinte os EUA) já sabia do ataque iraniano. Um jogo combinado entre as partes para criar um 'empate' entre Washington e Teerã", avaliou.



Para Perfeito, "ninguém mais leva a sério o presidente norte-americano", considerando seu histórico. "Ele queimou seu capital e depois do diz-que-me-diz da crise norte-coreana ficou claro para o mercado que o estilo dele é esse mesmo: muito barulho por nada".



Ainda assim, a volatilidade deve permanecer ditando o comportamento dos mercados, pois "tudo o que envolve Oriente Médio é potencialmente explosivo". "Não será fácil "enrolar" o mercado desta vez", avaliou.