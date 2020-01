Bebê nasce e morre em embarcação a caminho das ilhas Canárias

Um bebê nascido na travessia entre a África e o arquipélago espanhol das Ilhas Canárias morreu nesta quarta-feira no precário barco em que navegava com a mãe, anunciaram os serviços de resgate.

O bebê era um dos 43 ocupantes de uma lancha localizada nesta quarta pelo Salvamento Marítimo, uma agência do governo espanhol, 24 km a leste de Arrecife, a principal cidade da ilha de Lanzarote.

As equipes de resgate descobriram que "uma mulher deu à luz dentro do próprio barco".

Uma vez no porto, o serviço de emergência local, confirmou a morte do recém-nascido, mas não mencionou quais seriam as causas do falecimento. Segundo a fonte, os migrantes de países subsaarianos partiram em 5 de janeiro e a bordo do barco havia cinco crianças.

A Espanha é uma das principais rotas de entrada de migrantes irregulares na Europa.

No ano passado, mais de 32.500 entraram por mar e terra, metade do que em 2018, segundo dados do Ministério do Interior da Espanha.

As chegadas no Estreito de Gibraltar caíram acentuadamente, mas aumentaram o tráfego nas Ilhas Canárias, onde 2.698 migrantes irregulares chegaram por mar, mais do que o dobro de 2018.