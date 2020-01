Comunicado do Business Wire :Delta-Q Technologies

A Delta-Q Technologies (Delta-Q) anunciou hoje que o veterano de vendas Sam Morovati se juntou à empresa como vice-presidente de vendas, responsável pelos principais canais de vendas globais da Delta-Q.

"Como a Delta-Q continua a crescer nos mercados globais de carregadores de baterias e em tecnologias mais amplas, estamos entusiasmados em receber Sam em nossa equipe", disse Sarah MacKinnon, diretora financeira e vice-presidente executiva da Delta-Q. "Sam é um líder experiente e orientado a resultados no setor de tecnologia, e estamos confiantes de que sua liderança apoiará as missões da Delta-Q e de nossos clientes.

Ele tem um histórico comprovado e oferece uma tremenda capacidade de liderança, orientação e treinamento, que serão ativos valiosos para o futuro. Contamos com ele para garantir que nossos planos estratégicos de vendas se alinhem firmemente com nossa visão, missão e valores corporativos".

Morovati possui mais de duas décadas de experiência em serviços de vendas, marketing e gerenciamento de tecnologia. Ele traz habilidades significativas para seu novo cargo, incluindo experiência na condução de estratégias de mercado com empresas que operam em telecomunicações, software corporativo, automação, energia renovável, rede inteligente, controle industrial e Internet das Coisas industrial. Ele emprestará essa experiência para impulsionar a Delta-Q a novos mercados e setores.

Antes de ingressar na Delta-Q, Morovati atuou como diretor de vendas da Honeywell, em Toronto, ajudando seus clientes de Ontário a otimizar as operações com segurança da Honeywell, automação predial, software e serviços. Ele também passou seis anos na Schneider Electric como gerente de vendas e desenvolvedor nacional de negócios para o mercado de energia eólica. Sam obteve seu diploma de engenharia elétrica e eletrônica na Universidade Bogazici em Istambul, Turquia, e seu Mestrado em Administração de Empresas em Gerenciamento de Tecnologia pela Universidade Simon Fraser em Vancouver, BC.

"Estou empolgado por fazer parte da equipe dinâmica da Delta-Q", disse Morovati. "A Delta-Q está impulsionando a adoção global de tecnologias movidas a bateria e estou ansioso para fortalecer sua posição no mercado de eletrificação. Estou ansioso para trabalhar em estreita colaboração com nossa equipe de vendas global, clientes e parceiros para ajudá-los a alcançar seus objetivos e contribuir para um mundo mais verde para o nosso futuro".

Sobre a Delta-Q Technologies

A Delta-Q Technologies desenvolve e fornece carregadores de bateria para fabricantes de equipamentos originais (original equipment manufacturers, OEMs) de veículos elétricos e equipamentos industriais. A combinação única de capacidade de engenharia da Delta-Q em eletrônica de potência de alta eficiência e design de software incorporado oferece soluções inovadoras de carregamento de bateria, para atender às crescentes necessidades de seus clientes. Com mais de um milhão de veículos e máquinas industriais já usando seus produtos, a inovação da Delta-Q está permitindo a ampla adoção de sistemas de acionamento elétrico ecológicos. A Delta-Q foi fundada em 1999 e é uma empresa privada, localizada em Vancouver, Canadá. Acesse www.delta-q.com para obter outras informações.

