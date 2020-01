Chile fecha 2019 com inflação de 3%

O Chile fechou 2019 com inflação de 3%, em linha com a meta estabelecida pelo Banco Central, informou o Instituto Nacional de Estatística (INE) nesta quarta-feira.

A cifra anual foi concluída após o registro de um aumento no Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de 0,1% em dezembro, abaixo das expectativas do mercado, onde se previa uma expansão de cerca de 0,2% .

No último mês do ano, segundo o INE, "cinco dos doze itens que compõem a cesta do IPC contribuíram com incidentes positivos na variação mensal do índice, seis apresentaram incidentes negativos e um registro de incidência zero".

Entre os itens com aumento de preços, destacaram-se transporte, moradia e serviços básicos.

O Chile está enfrentando uma onda de protestos desde 18 de outubro, resultando em 29 mortes.