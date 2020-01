O presidente do Iraque, Barham Saleh, denunciou nesta quarta-feira o disparo de mísseis iranianos contra bases que abrigam americanos, dizendo rejeitar "que o Iraque seja transformado em um campo de batalha para as partes envolvidas no conflito".

Na sexta-feira, foi em Bagdá que os Estados Unidos assassinaram o general iraniano Qassem Soleimani e foi em solo iraquiano que o Irã respondeu atacando duas bases iraquianas que abrigam tropas da coalizão internacional liderada por Washington.

Saleh disse que "rejeita novamente as violações repetidas da soberania iraquiana".