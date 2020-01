Um Boeing 737 de uma companhia aérea ucraniana caiu na manhã desta quarta-feira, com 170 passageiros a bordo, quando decolava do Aeroporto Internacional de Teerã com destino a Kiev, revelou a agência de notícias local Isna.

Ao menos dez ambulâncias foram enviadas ao local do acidente, acrescentou a agência, sem informar o número de vítimas, mas segundo a Cruz Vermelha, não há chances de se encontrar sobreviventes.