Irã adotou 'medidas proporcionais de autodefensa' e 'não busca a guerra'

O ministro iraniano das Relações Exteriores, Mohamad Javad Zarif, declarou nesta quarta-feira que seu país "adotou e concluiu" medidas de represálias "proporcionais" diante do assassinato do general Qasem Soleimani, mas que "não busca a guerra" com os Estados Unidos.

No Twitter, Zarif disse que as medidas estão alinhadas com "a Carta da ONU ao visar uma base de onde são lançados ataques contra nossos cidadãos e oficiais de alta patente", e destacou que o "Irã não busca uma escalada ou a guerra, mas nos defenderemos de qualquer agressão".

Segundo o Pentágono, "o Irã lançou mais de uma duzia de mísseis balísticos" contra "ao menos duas bases militares iraquianas que abrigam pessoal militar americano e da coalizão, em Al-Assad e Erbil".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse após o ataque que "a avaliação de danos e vítimas está em andamento, mas até agora, tudo bem".

Trump prometeu "uma declaração" na manhã desta quarta-feira.

O general Soleimani, morto por um drone americano em Bagdá na sexta-feira, foi enterrado nesta terça em sua cidade natal de Kerman, no sudeste do Irã, em um funeral acompanhado por milhares de pessoas.