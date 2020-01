Comunicado do Business Wire :Panasonic Corporation

A Panasonic Corporation entregou uma grande variedade de equipamentos essenciais para a operação do estádio, entre ele, telas grandes e sistemas de áudio que ampliam a emoção, as luzes do estádio que iluminam o campo e também ajudam a criar um ambiente inesquecível para os torcedores, além de aproximadamente 600 sistemas de sinalização digital, o maior número de sistemas já instalados no Estádio Nacional, que foi concluído em 30 de novembro de 2019. *Até 7 de janeiro de 2020; de acordo com a pesquisa da Panasonic.

Large screen display systems (top left), large screen display system & lighting equipment in the stands (top right), digital signage (bottom left) and audio system 8 barrels (bottom right). (Photo: Business Wire)

[Vídeo] Várias soluções da Panasonic no Estádio Nacional em Tóquio, no Japão https://channel.panasonic.com/contents/27852/

O novo Estádio Nacional foi construído no mesmo local do antigo estádio, que serviu como Estádio Olímpico durante os Jogos Olímpicos de Tóquio em 1964 (demolido em 2015). Durante os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, o novo Estádio Nacional será o local das cerimônias de abertura e encerramento e sediará competições de atletismo. Baseado no conceito "um estádio na floresta", ele foi projetado para incorporar elementos da natureza como vegetação e árvores, no entanto, também é equipado com tecnologias de ponta. Esta justaposição entre natureza e tecnologia faz esse estádio se tornar exclusivamente japonês.

A Panasonic forneceu equipamentos essenciais de áudio, vídeo e iluminação para animar as competições, bem como outras instalações essenciais para a operação do estádio e para a circulação de espectadores. A Panasonic também instalou duas telas de aproximadamente 9 m x 32 m nas laterais Sul e Norte das arquibancadas, além de 38 conjuntos de alto-falantes line array que oferecem som nítido de forma consistente, garantindo pressão sonora mesmo no campo, longe dos alto-falantes. O equipamento de iluminação não apenas ilumina o local onde as atividades acontecem, mas também pode ser ligado/desligado instantaneamente, permitindo o uso de iluminação para entretenimento do espectador. O sistema também adotou uma fonte de luz que foi projetada para otimizar a reprodutibilidade das cores durante as transmissões de TV. Para as arquibancadas, a Panasonic instalou 600 sistemas de sinalização digital que podem ser controlados remotamente para fornecer informações aos espectadores. Podem ser fornecidas diferentes informações em cada área de competição, para que as elas possam ser transmitidas com eficiência aos espectadores. Além disso, a Panasonic também forneceu sistemas de ar condicionado ecológicos, como sistemas de ar condicionado em larga escala que utilizam refrigerantes naturais (Natural Chiller), condicionadores de ar com bomba de calor a gás (gas heat pumps, GHP), entre outros, em várias salas de operações.

As soluções de estádio da Panasonic estão transformando a maneira como os espectadores assistem esportes, utilizando uma gama diversificada de soluções, incluindo soluções audiovisuais e de iluminação, surpreendendo e encantando os espectadores e proporcionando tranquilidade nos espaços públicos. A Panasonic vai amplificar o fascínio do esporte e também contribuir para a evolução dos estádios com sua ampla gama de soluções seguras e ecológicas.

Uma visão mais detalhada dos equipamentos fornecidos:

Sistema de vídeo de tela grande

-- Lateral Sul: Aproximadamente 9 m de altura por 32 m de largura

-- Lateral Norte: Aproximadamente 9 m de altura por 36 m de largura (incluindo 4 m para o relógio da torre, contador de 45 minutos e cronômetro)

-- Resolução: Full HD

Sistemas de áudio

-- Alto-falantes line array (áudio de competição): 8 barris x 24 unidades, 4 barris x 14 unidades; um total de 38 unidades.

Foi instalado o sistema de áudio com alto-falantes line array WS-LA4WP da RAMSA. A fonte sonora linear ideal foi criada selecionando a unidade ideal para as características acústicas exigidas dos estádios, teatros e salas de eventos, e empregando o design de transmissão de onda em forma de trompa. Aqui estão os principais recursos desses alto-falantes que atendem às características acústicas de grandes espaços: (1) Amplificam o som claramente perto ou longe, em um local muito grande; (2) Criam um som ideal graças ao software de simulação de alta resolução; (3) Apresentam uma estrutura de montagem metálica que garante a condição de trabalho e a segurança.

Equipamento de iluminação nas arquibancadas

-- Para as competições - Aproximadamente 1.300 unidades

-- Para espectadores - Aproximadamente 200 unidades entre outras

Os holofotes de LED "Stadium Beam" utilizam tecnologia de ponta para obter a capacidade de reprodução ideal das cores e a reprodução de imagens em alta velocidade para transmissões 4K/8K. As transmissões 4K/8K podem reproduzir cores com mais nitidez que o Full HD. A Panasonic desenvolveu holofotes que oferecem a capacidade de reprodução ideal das cores para transmissões 4K/8K - um índice médio de renderização de cores Ra 90, além de um índice especial de renderização de cores R9 80* para tons vermelhos. Além disso, ao adotar a tecnologia de ignição, os refletores minimizam a oscilação durante a reprodução em alta velocidade de imagens em câmera lenta etc. Com essas duas tecnologias, a Panasonic apoiará uma transmissão de imagem de alta qualidade para transmissões 4K/8K. Os holofotes criam um ambiente de iluminação ideal que satisfaz os padrões de design de iluminação, mas é menos brilhante quando as pessoas olham para cima. Com a tecnologia proprietária de design de distribuição de luz, os holofotes estreitam de maneira ideal o foco da luz da fonte de luz para reduzir significativamente o brilho. Os holofotes iluminarão claramente o campo de visão dos competidores e o caminho dentro do estádio para os espectadores. *: De acordo com o documento de tecnologia da Associação Geral das Indústrias e Empresas de Rádio (General Incorporated Foundation) ARIB TR-B40 1.0.

Assinatura digital

-- Assinatura digital: Aproximadamente 600 unidades

Utilizando a solução de assinatura digital da Panasonic, "AcroSign", uma ampla variedade de conteúdo dos principais sistemas do setor, incluindo informações turísticas de viajantes que chegam e informações do L Alert (Informações Públicas) etc., pode ser entregue a sistemas que atendem às necessidades de diferentes clientes. Além disso, combinando a vasta variedade de dispositivos e um rico poder de expressão, a Panasonic fornecerá um novo valor para a assinatura. Tirando proveito do poder coletivo do grupo Panasonic, da ampla gama de tecnologias audiovisuais e da vasta experiência em instalação e operação, a Panasonic fornecerá soluções de estádio em larga escala que podem criar um ambiente eletrizante que integra e opera com flexibilidade várias telas.

Sistema de ar condicionado em grande escala

-- Refrigeradores de absorção utilizando refrigerantes naturais (Natural Chiller) 400 RT - 2 unidades

-- Ar condicionado com bomba de calor a gás (GHP) Excel Plus Series - 1 unidade

