Wall Street recua em meio à tensão entre EUA e Irã

Wall Street caiu nesta terça-feira em um mercado atento à evolução da crise entre Washington e Teerã, apesar dos sinais positivos sobre a economia americana.

O índice Dow Jones cedeu 0,42%, a 28.583,68 pontos, o Nasdaq recuou 0,03%, a 9.068,58, e o S&P; 500 baixou 0,28%, a 3.237,18 unidades.

Os investidores seguem analisando os efeitos da morte do general iraniano Qasem Soleimani em um ataque aéreo americano na sexta-feira, em Bagdá.

O Parlamento do Iraque decidiu exigir a saída das tropas americanas do país, o que levou Washington a ameaçar Bagdá com sanções.

"Por um lado ainda não sabemos como interpretar esta situação com o Irã, e por outro os dados econômicos dos Estados Unidos não podem ser ignorados", disse Chris Low, da FHN Financial.

A atividade não manufatureira americana aumentou mais do que o esperado em dezembro, segundo o índice ISM. Além disso, o déficit comercial de novembro foi o menor desde 2016, devido a queda nas importações de produtos chineses.

Segundo Low, a queda do déficit comercial associada à baixa inflação "é a fórmula para o aumento dos salários e um crescimento dos lucros" corporativos.

No mercado da dívida, às 18H20 GMT o rendimento dos Bônus do Tesouro a 10 anos subia a 1,823%, contra 1,809% na segunda-feira.