Fumaça de incêndios da Austrália chega à Argentina e ao Chile e pode atingir o Brasil

(foto: Reprodução/NOAA) Satélites da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) dos Estados Unidos, identificaram que a fumaça dos incêndios florestais da Austrália atravessou o Oceano Pacífico e chegou até o Chile e a Argentina. A expectativa é de que a contaminação chegue ao Rio Grande do Sul ainda nesta terça-feira.









O Departamento Meteorológico de Santiago afirma que a fumaça não oferece nenhum tipo de risco à saúde da população. De acordo com Patrício Urra, responsável pelo serviço meteorológico do Chile, a nuvem está localizada a cerca de 6 mil quilômetros de altura e não há na região nenhum fenômeno climático que possa fazer com que ela se aproxime da superfície.





Serviço Meteorológico Nacional da Argentina (SMN) mostrou imagens de satélite nas quais podem ser vistas a fumaça sendo transportadas pelos sistemas frontais que se deslocam do Oeste para o Leste. Em sua conta oficial no Twitter, escreveu: "Que consequências isso pode ter? Nenhuma muito relevante, apenas um entardecer e um sol um pouco mais vermelhos".



El humo de los incendios de #Australia llegó nuevamente a #Argentina. Es transportado por los sistemas frontales que se desplazan de oeste hacia el este. ¿Qué consecuencia puede tener? Ninguna muy relevante, solo un atardecer y un Sol un poco más rojizo. ¿Por qué? Abrimos hilo pic.twitter.com/k6mLImCE2h %u2014 SMN Argentina (@SMN_Argentina) January 6, 2020

Segundo informações do Climatempo, a chegada da coluna de fumaça não deve afetar o regime de chuvas ou a temperatura no Brasil. Apesar disto, pode ser observado um céu mais avermelhado durante o pôr do sol na região sul do país.





Outra simulação foi feita pelo modelo atmosférico europeu (ECMWF) indicou a trajetória dos ventos varrendo a fumaça para a América do Sul. Para o Climatempo, a fumaça é transportada pelos ventos quando alcançam altitudes acima dos 5km.





Ainda de acordo com a agência brasileira, a fumaça deve continuar seu trajeto pelo fluxo de ar que corre de oeste para leste e não deve tocar o chão.





Entenda:





A Austrália vive a pior temporada de incêndios florestais da história do país. Após seis meses de seca e temperaturas recorde, as queimadas já atingiram 8 milhões de hectares de terra, destruíram milhares de prédios e deixaram cidades sem eletricidade e cobertura de telefonia móvel. Até a manhã desta segunda-feira, 25 mortes foram confirmadas.





Esse fenômeno, considerado natural, é causado pela combinação de temperaturas superiores a 40ºC e uma quantidade insuficiente de chuva que deixam a vegetação extremamente seca. Os ventos fortes típicos desta época do ano agravam a situação espalhando as chamas por vários quilômetros.





As queimadas ocorrem todos os anos na Austrália, entre o final da primavera, em novembro, e o início do verão, em dezembro. Porém, em 2019, os incêndios começaram antes do previsto e estão sendo bem mais violentos. Isso ocorreu por conta das altas temperaturas que ultrapassaram os 44ºC.

*Estagiária sob supervisão