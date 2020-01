O líder socialista Pedro Sanchez foi eleito nesta terça-feira presidente de uma coalizão de Governo de esquerda na Espanha, após uma votação apertada no Congresso que encerra oito meses de paralisação política.

No poder desde junho de 2018, o líder do PSOE obteve 167 votos a favor, 165 contra e 18 abstenções que permitirão a ele permanecer no comando do executivo espanhol. Também dá início a uma coalizão inédita com o radical partido de esquerda Podemos.