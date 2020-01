Homem é condenado pelo estupro de 48 jovens no Reino Unido

O estudante indonésio de pós-graduação Reynhard Sinaga, de 36 anos, foi condenado a prisão perpétua pelo estupro de 48 jovens que ele conhecia em casas noturnas de Manchester, no Reino Unido.



Segundo o Ministério Público britânico, Sinaga é "o estuprador com maior número de casos da história jurídica britânica".



Ele dopava suas vítimas e filmava os ataques, que podem ultrapassar os 190. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.