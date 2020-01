Comunicado do Business Wire :STEER Engineering

A STEER Engineering, criadora de tecnologias avançadas de plataforma de materiais que transformam e funcionalizam com eficácia materiais nos campos de plásticos, produtos farmacêuticos, alimentos e nutracêuticos, biomateriais e biorrefino, anunciou que chegou a um acordo extrajudicial com o Glaxo Smith Kline Group (GSK) no que diz respeito ao uso de sua tecnologia revolucionária para produzir Horlicks.

Após o acordo, a GSK emitiu uma declaração pública reconhecendo a contribuição da STEER na criação de tecnologia de mudança de etapa para produzir Horlicks. A GSK disse:"Usando a tecnologia de ponta da STEER, extrusoras de alta qualidade e pessoal dedicado, o projeto trouxe uma nova tecnologia ao mundo, envolvendo inúmeras melhorias em comparação com a maneira tradicional como o Horlicks é feito. O novo processo requer apenas metade da área útil de uma fábrica tradicional, usa um quinto da água e reduz o uso de energia em 80%."

Declarando que as duas empresas chegaram a um acordo satisfatório, o diretor administrativo da STEER, Dr. Babu Padmanabhan, disse: "Não há outra tecnologia disponível no mercado que possua essa imensa relação custo benefício e desempenho extraordinário. Além de Horlicks, a tecnologia pode ser usada para a fabricação de outros ingredientes alimentares. A STEER continuará focada em apoiar a busca da Índia em reduzir a lacuna nutricional e ajudar a garantir a estabilidade da demanda de suprimento de alimentos."

Pode-se lembrar que em dezembro de 2018, a STEER foi a um tribunal buscando proteção da tecnologia e know-how que fornecia ao GlaxoSmithKline Group (GSK) para a fabricação da Horlicks, depois que a GSK anunciou o acordo com a Hindustan Unilever Limited para seus negócios de Consumer Healthcare na Índia, levando a problemas de PI que foram resolvidos.

A STEER é criadora de tecnologias avançadas de plataforma/fabricação de materiais que transformam a funcionalidade de plásticos, produtos farmacêuticos, alimentos e nutracêuticos, e biomateriais. Fundada em 1993 pelo Dr. Babu Padmanabhan, com a visão de "conduzir um novo mundo" - um mundo saudável e sustentável, a STEER tem hoje 5 escritórios globais e 10 escritórios satélites, atendendo a mais de 39 países e empregando mais de 500 engenheiros talentosos, cientistas e técnicos em todo o mundo. Com 60 patentes para inovações revolucionárias, a empresa está comprometida com o design, a criação e a implementação de tecnologias de processo contínuo revolucionárias.

