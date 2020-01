Carta da retirada dos EUA do Iraque é rascunho autêntico enviado por engano

Um texto do governo dos Estados Unidos informando que as tropas americanas começarão a se retirar do Iraque é um rascunho "genuíno", de uma carta que não deveria ter sido divulgada no momento, informou nesta segunda-feira o chefe do Estado-Maior dos EUA, general Mark Milley.

Mais cedo, o secretário americano de Defesa, Mark Esper, negou a saída das forças dos EUA do território iraquiano, após a divulgação de um texto que comunicava a Bagdá que as tropas se preparavam para partir "em deferência à soberania" do país.

"Não há qualquer decisão de abandonar o Iraque (...). Não adotamos a decisão de sair do Iraque. Ponto", garantiu Esper.