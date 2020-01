Chefe do Pentágono nega decisão dos Estados Unidos de deixar o Iraque

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, negou nesta segunda-feira (6) que as forças americanas vão deixar o Iraque, depois de um general americano informar por carta ao governo iraquiano que as tropas estacionadas no país estariam se preparando para partir.

"Não há qualquer decisão de deixar o Iraque... Não foi tomada nenhuma decisão de deixar o Iraque. Ponto final", disse Esper, um dia depois de o Parlamento iraquiano votar a favor de uma determinação para a saída militar americana.

"A carta é inconsistente com o ponto em que estamos agora", acrescentou Esper.