"Nunca ameace a nação iraniana", advertiu pelo Twitter, nesta segunda-feira (6), o presidente do Irã, Hassan Rohani, em resposta às declarações agressivas do presidente americano, Donald Trump, que ameaçou mirar em 52 alvos no país.

"Aqueles que se referem ao número 52 deveriam se lembrar também do número 290. #IR655", tuitou Rohani, em uma referência à tragédia do Airbus do voo 655 da Iran Air, abatido em julho de 1988 por um navio americano enquanto sobrevoava o Golfo, matando 290 pessoas.