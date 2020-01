Aumenta a 16 número de mortos em acidente com ônibus no Peru

A Polícia elevou a 16 o número de passageiros mortos nesta segunda-feira (6) na colisão entre um ônibus e outros veículos no sul do Peru, em um acidente que deixou 40 feridos, entre eles quatro turistas brasileiros.

"Aumentou para 16 o número de mortos, 13 deles (morreram) no local do acidente", disse à AFP o coronel Erlyn Silva, da Polícia rodoviária de Arequipa.

O acidente ocorreu durante a madrugada, quando o ônibus saiu da pista e bateu de frente em oito veículos parados à margem da rodovia, no quilômetro 571 da estrada Panamericana Sul, na região de Arequipa.

As autoridades apontaram o excesso de velocidade como a causa do acidente. O ônibus estava a 106 km/h, velocidade que supera os 90 km/h autorizado em rodovias.

As primeiras informações da Polícia haviam reportado a morte de pelo menos 14 pessoas.

Entre os feridos estão pelo menos quatro brasileiros, três mulheres e um homem, segundo autoridades regionais.

A Polícia e os bombeiros transferiram os feridos a hospitais das cidades próximas de Nazca e Arequipa.

O ônibus saiu de Lima e tinha como destino a cidade de Arequipa.

Os acidentes nas estradas peruanas são frequentes devido às chuvas, ao mau estado das estradas, à falta de sinalização e ao pouco controle das autoridades.

Em 2019, 1.123 pessoas morreram em acidentes de trânsito no Peru, de acordo com um relatório do Ministério do Interior.