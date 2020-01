Reunião extraordinária dos chanceleres da UE sobre o Irã na sexta-feira

Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia se reunirão em Bruxelas na sexta-feira para discutir a crise iraniana, informaram fontes diplomáticas nesta segunda-feira.

Esta reunião extraordinária será realizada enquanto a UE procura aliviar as tensões após a morte do general iraniano Qassem Soleimani em uma operação americana em Bagdá.

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, disse nesta segunda-feira que "lamenta profundamente" o anúncio do Irã sobre sua decisão de elevar os limites do enriquecimento de urânio.

"A aplicação completa do acordo nuclear por todos agora é mais importante do que nunca, para a estabilidade regional e a segurança global", escreveu Borrell no Twitter.

Ele também disse que vai "trabalhar com todos os participantes para ver o caminho a seguir".

Enfatizou que a UE se baseará no trabalho da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) para avaliar as consequências do anúncio.

"Temos que confiar [na AIEA] e ver o que diz", disse Peter Stano, seu porta-voz, em entrevista coletiva.

No domingo, Josep Borrell convidou o ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, para Bruxelas e novamente pediu uma "escalada" de tensões no Oriente Médio.

Por outro lado, os embaixadores dos países da OTAN se reunirão nesta segunda-feira para discutir a crise entre os Estados Unidos e o Irã.