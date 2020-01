Acidente com ônibus deixa 14 mortos no Peru

Pelo menos 14 pessoas morreram e 40 ficaram feridas nesta segunda-feira, depois que um ônibus colidiu com outros veículos no sul do Peru, informou a polícia rodoviária.

O acidente ocorreu quando o ônibus saiu da pista e colidiu com oito veículos estacionados à beira da estrada, no quilômetro 571 da Panamerica do Sul, na região de Arequipa.

As autoridades trabalham com a hipótese de excesso de velocidade para explicar o acidente.

Os acidentes nas estradas peruanas são frequentes devido às chuvas, ao mau estado das estradas, à falta de sinalização e ao pouco controle das autoridades.

Em 2019, 1.123 pessoas morreram em acidentes de trânsito no Peru, de acordo com um relatório do Ministério do Interior.