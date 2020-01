Ameaças de Trump com sanções ao Iraque não ajudam, diz Alemanha

As ameaças do presidente americano, Donald Trump, com represálias "importantes" contra o Irã e sanções ao Iraque "não são de grande ajuda" - lamentou o ministro alemão das Relações Exteriores, Heiko Maas, nesta segunda-feira (6).

"Não acredito que se possa convencer o Iraque com ameaças, mas com argumentos", defendeu Maas, em entrevista à rádio pública Deutschlandfunk.

Para o chefe da diplomacia alemã, tudo o que as principais potências ocidentais fizeram para reconstruir o Iraque "corre o risco de se perder, se a situação continuar evoluindo desta maneira".

No domingo à noite, Trump ameaçou Teerã com "represálias importantes", e Bagdá, com grandes sanções, depois de uma votação no Parlamento iraquiano a favor de expulsar as tropas americanas do país.