Guaidó é ratificado como presidente do Parlamento por deputados opositores

Juan Guaidó foi ratificado neste domingo como presidente do Parlamento da Venezuela por deputados da oposição, na sede de um jornal, depois que foi impedido de entrar na sessão em que o congressista rival Luis Parra se autoproclamou chefe do Legislativo com apoio chavista.

"Juro ante Deus e o povo da Venezuela fazer cumprir a Constituição como presidente do Parlamento e presidente encarregado da Venezuela", disse Guaidó após receber o voto de 100 deputados, em uma sessão da qual participaram legisladores inabilitados por acusações penais.