Maduro reconhece rival de Guaidó como presidente do Parlamento venezuelano

O presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reconheceu neste domingo como novo chefe do Parlamento o deputado opositor Luis Parra, autoproclamado com apoio chavista em uma sessão sem a presença de Juan Guaidó e outros opositores, bloqueados do lado de fora da sede legislativa por policiais e militares.

"A Assembleia Nacional tomou uma decisão e há uma nova junta diretora. Vinha sonhando que o deputado Juan Guaidó seria retirado da Assembleia Nacional com os votos da própria oposição", disse Maduro em ato exibido pela TV estatal VTV após o juramento de Parra, que Guaidó chamou de "golpe de Estado parlamentar".