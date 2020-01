Dois morteiros caem na Zona Verde de Bagdá

Dois morteiros caíram neste sábado à noite na Zona Verde de Bagdá, onde está localizada a embaixada dos Estados Unidos, atacada na terça-feira por milhares de manifestantes pró-Irã, informaram autoridades da segurança do Iraque e da Zona Verde.

Os Estados Unidos enviaram soldados adicionais esta semana para proteger sua embaixada, pois o sentimento antiamericano, alimentado pelos pró-iranianos, explodiu no Iraque com o assassinato na sexta-feira em Bagdá do poderoso general iraniano Qassem Soleimani e do seu braço-direito Abu Mehdi Al Mouhandis.