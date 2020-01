Elefante Mara será transferida da Argentina para santuário no Mato Grosso

Ela se alimenta com 1.000 quilos diários de vegetais, forragens e pardais (foto: Divulgação/Santuário de Elefantes )

A elefante Mara, natural da Índia, será levada de Buenos Aires a um santuário no Brasil para melhorar sua qualidade de vida, informou uma fonte oficial neste sábado.

Mara tem 55 anos e passou a primeira parte de sua vida como atração de circo até ser levada para o zoológico da capital argentina, agora convertido em Ecoparque, onde ela tem seu habitat.

"A data da transferência será nos primeiros quatro meses deste ano. Ainda não especificamos o momento da viagem, mas será por terra, em caminhão. A jornada de mais de 2.000 km durará cerca de 4 dias", afirmou o porta-voz do Ecoparque, Federico Iglesias, para a mídia local.

Mara vive em companhia de outras duas elefantes, Cuqui e Piqui, ambas africanas. "Mara é muito sociável e se adaptará bem ao novo ambiente", afirmou Iglesias.

Ela se alimenta com 1.000 quilos diários de vegetais, forragens e pardais. Pesa cerca de 5.500 kg, mede 5 metros de comprimento, 2 metros de largura e 3 de altura.

Sua viagem terá como destino um santuário para elefantes de cerca de 1.200 hectares no município de Chapada dos Guimarães, no estado do Mato Grosso.

"Vivemos em uma nova era. Os animais não são mais vistos em circos. Estamos ensinando um novo relacionamento entre humanos e animais", destacou Iglesias.

Outra transferência importante organizada pelo Ecoparque para levar um de seus animais a um ambiente natural ocorreu no ano passado, com a orangotango Sandra.

"Temos notícias de que Sandra está indo muito bem", conta Iglesias. A orangotango foi levada ao santuário do Center for Great Apes, no estado da Flórida, após passar uma quarentena em uma reserva no Kansas.