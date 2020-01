Ataque a ônibus em Burkina Faso mata 14 pessoas, incluindo crianças

Pelo menos 14 civis, incluindo crianças, morreram neste sábado na explosão de um artefato artesanal em um ônibus no noroeste de Burkina Faso, informaram fontes da segurança.

"Um veículo de transporte público explodiu com um artefato artesanal nesta manhã no eixo Toeni-Tugan (província de Sourou, na fronteira com o Mali). O saldo provisório é de 14 mortos e quatro gravemente feridos", contou à AFP uma fonte da segurança.

"As vítimas são principalmente estudantes (de uma escola secundária) que retornavam à cidade onde estudam depois de passar as festas de fim de ano com a família", afirmou outra fonte.

Burkina Faso, na fronteira com o Mali e o Níger, é palco de ataques jihadistas que causaram cerca de 750 mortos e 560.000 deslocados desde 2015.

O norte e o leste são as áreas mais afetadas. Uagadugu, a capital, sofreu três ataques.

Os ataques com artefatos caseiros, que começaram em agosto de 2018, têm se multiplicado desde então.