Alemanha eleva medidas de segurança após morte de general iraniano

O governo da Alemanha elevou medidas de segurança contra ameaças domésticas e internacionais por conta da morte do general iraniano Qassim Suleimani, vitimado em uma operação norte americana próxima ao aeroporto de Bagdá, no Iraque, na última quinta-feira, 2.



O Ministério do Interior alemão confirmou as notícias que veicularam na imprensa, mas não deram mais detalhes das medidas que estão sendo tomadas para proteger cidadãos e propriedades americanas e judaicas no país. O jornal Welt am Sonntag reportou que os 16 estados alemães já estão sob alerta.



No último mês de dezembro, o Parlamento alemão aprovou um banimento completo das atividades da milícia libanesa Hezbollah, que tem ligações com o Irã.