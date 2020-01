Em discurso, Alberto Fernández reativa campanha pela soberania das Malvinas

A Argentina relançou ontem sua campanha pela soberania das Malvinas (Falklands, para os britânicos). "Temos uma terra a qual nunca vamos renunciar. Os britânicos invadiram as Malvinas e, nesta primeira vez que me refiro ao tema como presidente, quero enfatizar que nossa convicção em lutar por recuperar este território continua sendo contundente", afirmou o presidente Alberto Fernández, em discurso realizado no Porto de Buenos Aires.



No mesmo evento, o chanceler Felipe Solá assegurou que a campanha internacional pela soberania argentina voltou a ser "prioridade" da política externa argentina. "Queremos uma solução pacífica e definitiva para a disputa", disse. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.