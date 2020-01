Cerca de meio bilhão de animais foram mortos nos incêndios florestais da Austrália

AM

(foto: PETER PARKS / AFP) meio bilhão de animais foram mortos nos incêndios florestais que devastam a Austrália. A informação foi divulgada pela Universidade de Sydney. Desde setembro do ano passado, foram destruídos mais de 5 milhões de hectares de terra e 17 pessoas foram mortas. São 1,4 mil desabrigados e 18 pessoas estão desaparecidas. Cerca deforamnosque devastam a. A informação foi divulgada pelaDesde setembro do ano passado, foram destruídos mais dedede terra e. São









O Corpo de Bombeiros calcula que haja 110 focos de incêndio espalhados, principalmente nos estados de Nova Gales do Sul e Victoria. A região é a mais conhecida por ser habitat de coalas, com mais de 28 mil animais da espécie.





Um dos grandes motivos pela maior morte dos coalas é pela sua baixa capacidade de locomoção. Os especialistas explicam que eles não são ágeis o suficientes para fugir dos fogos. Outro fato é de que estes animais se alimentam de folhas de eucalipto o que faz deles altamente inflamáveis por conta do olho.





De acordo com o Daily Mail da Austrália, várias cidades já estão sem combustível e sem água. Em 25 localidades não é possível mais se comunicar por internet ou celular.





O primeiro ministro da Austrália, Scoot Morrison, visitou as principais de área de incêndio e foi recebido com hostilidade pelos moradores que pediram a retirada dele do governo.





Em resposta aos ataques, Morrison disse para ABC que entende a insatisfação do povo.“Eles perderam tudo e ainda têm que enfrentar dias perigosos pela frente. Meu trabalho é garantir que estamos fazendo tudo para que passem por isso com o apoio do Estado”, afirmou.

