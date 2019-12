Milhares de pessoas se refugiam nas praias para escapar dos incêndios na Austrália

Milhares de pessoas foram forçadas nesta terça-feira a procurar refúgio nas praias do sudeste da Austrália para escapar dos incêndios que assolam esta região turística.

Cerca de 4.000 turistas e habitantes acabaram retidos nas praias da cidade de Mallacoota, cercadas por incêndios.

Em uma faixa costeira de cerca de 200 km, alguns fugiram para a costa a bordo de seus navios para tentar escapar de um dos piores dias desde o início de setembro desses incêndios devastadores.

Nas redes sociais, os habitantes de Mallacoota explicaram que vestiam coletes salva-vidas caso fossem obrigados a se refugiar na água para escapar do fogo.

Em 24 horas, três pessoas morreram e cinco estavam desaparecidas, quando as chamas se aproximaram de cidades muito povoadas, como Batemans Bay, um destino tradicional de férias.

"Temos centenas, milhares de pessoas na costa, refugiando-se nas praias e em clubes de surfe", disse Shane Fitzsimmons, chefe do departamento de incêndios florestais da Nova Gales do Sul.

Fitzsimmons observou que as estradas a oeste, sul e norte estavam fechadas, mas que uma frente fria vinda da costa estava moderando a violência de muitos incêndios.

Em algumas regiões, os incêndios são tão intensos, a fumaça tão densa e o fogo causado por raios tão violento que o reconhecimento aéreo e a intervenção de bombardeiros tiveram que ser interrompidos, informaram os agentes encarregados das áreas rurais de Nova Gales do Sul.

- Céu de cor vermelha -

A ministra da Defesa Linda Reynolds disse que três helicópteros, um avião e dois navios serão enviados para a região.

O exército avaliará os danos e distribuirá alimentos, abrigos e eletricidade entre as vítimas.

Além disso, foram solicitados mais reforços contra incêndio ao Canadá e aos Estados Unidos.

As autoridades alertaram que as pessoas presas na praia podem ser forçadas a passar a noite lá.

Nas áreas rurais do interior, o panorama era igualmente sombrio, com centenas de evacuados para campos improvisados.

Centenas de pessoas angustiadas, estressadas e traumatizadas estavam concentradas em um recinto de feiras da Bega, também em Nova Gales do Sul, explicou Beck Walker (44), que passava as férias com o marido e dois filhos na região.

Os alarmes de evacuação tocaram por volta das 04h30, disse Walker à AFP.

"Tivemos que fazer as malas e sair direto... foi bastante assustador porque o céu estava vermelho. Por volta das 07h30, pensamos que ainda era noite porque o céu ficou preto", disse ainda.

Nos últimos dias, as autoridades deram o alarme aos 30.000 turistas que passaram suas férias na região, levando-os a deixar a área, que faz parte das centenas de áreas devastadas pelas chamas na vasta ilha do continente.

Em algumas regiões, as temperaturas podem chegar a centenas de graus, o que mataria pessoas próximas antes mesmo que as chamas chegassem a elas.

- Nuvem tóxica em Sydney -

Incêndios sem precedentes atingiram a Austrália desde setembro, mas desde segunda-feira o aumento das temperaturas e ventos fortes os fortaleceram.

Atingiram cidades como Sydney e Melbourne, que têm milhões de habitantes.

Na segunda-feira, cerca de 100.000 pessoas tiveram que fugir de cinco subúrbios de Melbourne devido à progressão dos incêndios.

Em Nova Gales do Sul, um bombeiro voluntário e dois civis - um homem de 63 anos e seu filho de 29 anos - morreram.

Dez outras pessoas, incluindo dois bombeiros voluntários, morreram desde setembro nos incêndios que devoraram mil casas e mais de três milhões de hectares, ou seja, uma área maior que a Bélgica.

A Austrália está acostumada a incêndios florestais durante o verão, mas este ano chegaram mais cedo do que o habitual e são muito violentos devido a uma seca prolongada.

Os cientistas culpam o aquecimento global.

Na segunda-feira, no estado da Austrália Ocidental, as temperaturas chegaram a 47° C.

Eles excederam OS 40°C em todo o território.

O primeiro-ministro, o conservador Scott Morrison, finalmente reconheceu a existência de um elo entre esses incêndios e as mudanças climáticas, mas se recusou a mudar sua política, favorável ao setor de mineração de carvão.

Sydney estava envolvida nesta terça-feira em uma espessa nuvem de fumaça tóxica.

No entanto, as autoridades municipais decidiram manter os fogos de artifício do ano novo, que foram cancelados em Canberra e outras cidades.