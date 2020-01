Comunicado do Business Wire :Solar Provider Group

Solar Provider Group (SPG), uma empresa global de desenvolvimento solar com sede em Toronto, Canadá, organizou uma equipe para ingressar no mercado solar brasileiro com o objetivo de realizar investimentos no valor de US$ 250 milhões nos próximos cinco anos.

O mercado solar no Brasil está crescendo exponencialmente, com 3,3 GW implantados somente em 2019, um crescimento de 44% desde 2018, e um número de 126 GW até 2040. A opinião e o apoio público foram essenciais para esse crescimento substancial. Em uma recente pesquisa realizada pelo Ibope Inteligencia, 93% dos brasileiros querem produzir sua própria eletricidade renovável em casa. Além disso, em uma pesquisa realizada em 2015 pela DataSenado, 85% dos brasileiros apoiaram mais investimentos públicos em energias renováveis, como solar e eólica. O objetivo do governo é atrair US$ 8 bilhões em investimentos diretos privados, gerando mais de 160.000 novos empregos.

SPG acredita que o mercado brasileiro tem o conjunto adequado de oportunidades que se encaixam perfeitamente na estratégia global da empresa. Com um histórico que abrange 11 países e mais de uma dúzia de estados dos EUA, a empresa se destaca na execução de mercados solares jovens e de rápido crescimento.

Para atingir suas ambiciosas metas, a SPG está à procura de parceiros para o desenvolvimento local no Brasil, bem como compradores corporativos de energia. A equipe da SPG é liderada por Cesar Frota, um veterano executivo no setor de energia renovável. "Estou entusiasmado com a oportunidade que o mercado brasileiro representa, tanto para a Solar Provider Group quanto para o setor solar global. Esperamos construir sólidas parcerias e fornecer energia limpa e sustentável ao meu país de origem, Brasil", disse Frota.

Com sua experiência em financiamento, estruturação, engenharia e desenvolvimento, a SPG está buscando construir relacionamentos com empresas solares brasileiras que se destacam na permissão e desenvolvimento a nível local. A SPG tem a experiência na formação de forte parceria e execução em escala, aumentando assim a velocidade de implantação e agregando valor. Depois de aplicar essa estratégia com sucesso em várias economias emergentes em todo o mundo, a abordagem da SPG beneficia todas as partes envolvidas, incluindo ajuda aos desenvolvedores locais para dimensionar de forma mais rápida e mais rentável, minimizando o atrito do projeto.

SPG também está buscando construir relacionamentos com empresas com custos de energia significativos, interessadas em comprar energia solar com desconto em comparação aos preços atuais de varejo. A solução completa da SPG permite que as empresas mudem uma parte substancial de seu consumo de energia para uma energia mais barata e limpa, de forma simples e sustentável.

