Narcotraficante é capturado na Colômbia acusado de assassinar defensores de direitos humanos

As autoridades colombianas capturaram um dos traficantes de drogas mais procurados de Antioquia (noroeste) e supostamente responsável pelo assassinato de defensores dos direitos humanos, informou o presidente Iván Duque nesta sexta-feira.

"Luis Horacio Olivares González, também conhecido como 'Chatarra' ou 'Richard', líder dos Caparros, foi capturado. Ele foi incluído no 'cartel dos mais procurados' em Antioquia, por sua responsabilidade em homicídios de líderes sociais", escreveu o presidente no Twitter.

De 31 anos e com uma trajetória criminal de 15, Olivares também é acusado de "deslocamento forçado, extorsão e desaparecimento forçado", acrescentou o texto.

Segundo a investigação, 'Chatarra' comandou um grupo de 398 pessoas "responsáveis por articular e executar o confronto armado contra o Clã do Golfo", a maior quadrilha de drogas do país, com quem se disputa o controle de rendas ilícitas na região do Bajo Cauca antioqueno.

Após quatro décadas de luta contra o narcotráfico, a Colômbia continua sendo a principal produtora mundial de cocaína e os Estados Unidos o maior consumidor dessa droga.