Dezoito pessoas, incluindo quatro crianças, morreram nesta quinta-feira (2) no acidente com um avião militar sudanês após a decolagem de Darfur, no oeste do Sudão, aonde tinha levado ajuda humanitária, informou o Exército em um comunicado.

O avião caiu cinco minutos depois da decolagem do aeroporto de Geneina, capital do estado de Darfur-Oeste, cenário nos últimos dias de combates entre tribos que deixaram cerca de 50 mortos. São investigadas as causas do acidente, acrescentou o Exército.