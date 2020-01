AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 3 DE JANEIRO DE 2020 ATÉ QUINTA-FEIRA, 9 DE JANEIRO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SEXTA-FEIRA, 3 DE JANEIRO DE 2020

América

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Automóveis: vendas do trimestre -

(+) SANTIAGO (Chile) - Manifestação contra o governo no Chile - 19H00

MIAMI (Estados Unidos) - Lançamento de coalizão evangélica pró-Trump - 20H00

Oriente Médio e África do Norte

(*) IRAQUE - Protestos contra o governo -

Ásia-Pacífico

(+) TÓQUIO (Japão) - Cerimônia de saudação do Ano Novo do Imperador do Japão - (até 4)

SÁBADO, 4 DE JANEIRO DE 2020

Europa

(+) MADRI (Espanha) - Debate e votação na Câmara dos Deputados sobre a recondução de Pedro Sanchez - (até 7)

(+) LONDRES (Reino Unido) - Semana da Moda masculina em Londres - (até 5)

Ásia-Pacífico

(+) Yangon (Mianmar) - Festa da independência -

DOMINGO, 5 DE JANEIRO DE 2020

América

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Cerimônia de premiação do Globo de Ouro -

LAS VEGAS (Estados Unidos) - Salão de eletrônica e inovação CES - (até 10)

CARACAS (Venezuela) - Eleição do presidente da Assembleia Nacional - 13H00

Ásia-Pacífico

(+) HONG KONG (China) - As aulas são retomadas na universidade chinesa após as manifestações e ocupação do movimento pró-democracia - 22H00

Esportes

(+) ARÁBIA SAUDITA - Rali Dacar - (até 17)

SEGUNDA-FEIRA, 6 DE JANEIRO DE 2020

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - Julgamento de Harvey Weinstein por agressão sexual - (até 9 de Fevereiro)

NOVA YORK (Estados Unidos) - Abertura do processo de Harvey Weinstein, acusado de abuso sexual e catalisador do #MeToo -

Europa

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa celebra a missa da Epifanía na Basílica de São Pedro - 07H00

TERÇA-FEIRA, 7 DE JANEIRO DE 2020

Mundo

(+) MUNDO - Cristãos ortodoxos celebram o Natal -

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - EUA publicam dados da balança comercial mensal - 11H30

Europa

(+) LONDRES (Reino Unido) - Parlamento retoma debate sobre o Brexit - 12H30

(+) PARIS (França) - Quinto aniversário do atentado contra a Charlie Hebdo -

QUARTA-FEIRA, 8 DE JANEIRO DE 2020

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção Agrícola (dezembro de 2019) e 3º prognóstico do ano safra 2020 - 09H00

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Banco Mundial divulga relatório sobre as perspectivas econômicas mundiais, atualizando a previsão - 19H00