Movimento palestino Fatah comemora 55 anos de fundação

Milhares de palestinos comemoraram o 55º aniversário da "fundação" do Fatah nesta quarta-feira na Faixa de Gaza, uma demonstração incomum em apoio a esse movimento secular no enclave controlado pelos rivais islamitas do Hamas.

No ano passado, o Fatah anulou as comemorações de sua fundação por Yasser Arafat, denunciando uma campanha de detenções por parte do Hamas contra seus líderes e militantes.

No poder na Cisjordânia ocupada, o Fatah previu para este ano um comício na grande praça de Al Saraya, na cidade de Gaza.

Mas o Hamas autorizou a comemoração na rua Al Wahdat.

"Aceitamos que esse feriado tenha acontecido na rua Al Wahdat (unidade em árabe), já que o Fatah defende a unidade do povo palestino", disse à AFP um líder do Hamas, que pediu anonimato.

Para o Hamas, essas manifestações representam "um referendo sobre o apoio popular do Fatah sob a direção de Abu Mazen", apeliado de Mahmud Abbas, sucessor de Arafat à frente do Fatah, e presidente da Autoridade Palestina.

Na rua Al Wahdat, milhares de palestinos exibiram retratos de Abbas e suas bandeiras amarelas que identificam o movimento, criado clandestinamente em 1959 e que realizou suas primeiras ações armadas contra Israel em 1965.

O Hamas, um movimento islâmico criado em 1987, controla desde 2007 a Faixa de Gaza, onde dois milhões de palestinos vivem sob estrito bloqueio israelense.