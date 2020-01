Ataque talibã mata 23 policiais e soldados no Afeganistão

Pelo menos 23 membros das forças de segurança afegãs morreram nas últimas 24 horas, durante três ataques em separado realizados pelo Talibã nas províncias do norte.

Na província de Blakh, insurgentes mataram sete policiais durante um ataque a um posto, segundo o chefe da polícia da província, Ajmal Fayez.

Um membro do conselho da província deu um saldo de nove mortos e quatro policiais desaparecidos.

O posto está localizado em uma estrada que liga Blakh à província vizinha de Jowzjan.

Mais a leste, em Kunduz, o Talibã matou nove membros das forças de segurança em um posto de fiscalização no meio da noite, no distrito de Dashte Archi, de acordo com o porta-voz da província Esmatulá Muradi.

Os insurgentes mataram outros sete membros das forças de segurança em um posto de controle no distrito de Darqad, perto da fronteira com o Tajiquistão, segundo um porta-voz da província de Takhar (norte).

Essas ofensivas ocorreram no meio do inverno (local), uma época que significa geralmente uma pausa no conflito, e depois que o Talibã negou qualquer projeto de cessar-fogo em caso de acordo com os Estados Unidos sobre a retirada de forças americanas.

As negociações entre as duas partes estão atualmente em ponto morto.