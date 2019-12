Setor do comércio no Reino Unido perde 140.000 empregos em 2019

O setor de comércio no Reino Unido perdeu mais de 140.000 empregos em 2019, um dos piores anos em 25 anos, devido às sérias dificuldades que as lojas experimentam diante do aumento das vendas on-line, revelou um estudo divulgado nesta segunda-feira.

No total, 13.328 empregos foram suprimidos em lojas britânicas em 2019, o que significa uma média de 2.750 por semana, de acordo com uma reportagem do centro de análise britânico Center for Retail Research (CRR).

É um dos piores números dos últimos cinco anos para o setor, um sinal da grave crise que atravessa a falência e a reestruturação de vários negócios e o preço de uma desertificação do centro de algumas cidades.

O CRR explica que as empresas enfrentam um grande aumento em suas despesas, uma diminuição na lucratividade e uma perda de mercado em benefício das compras on-line.

O CRR é pessimista em relação ao ano de 2020 e espera um aumento nas exclusões de empregos, cujo número pode chegar a 171.000, se o governo não fizer nada para ajudar os distribuidores.