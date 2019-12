Joe Biden diz que não vai prestar depoimento em processo de impeachment de Trump

(foto: Scott Olson/Getty Images/AFP)

O ex-vice presidente democratadisse neste sábado, 28, que não pretende depôr no julgamento dodo presidente norte-americano,, no Senado dos Estados Unidos. Pelo Twitter, Biden afirmou que o processo "é sobre a conduta de Trump, não a minha."Na sexta-feira, 27, durante um evento de campanha, o democrata já havia afirmado que cumprir uma intimação para prestar depoimento permitiria que Trump desviasse a atenção de suas ações com a Ucrânia, tema do julgamento. Biden é um dos principais candidatos à vaga do Partido Democrata para a disputa da Presidência dos EUA em 2020."Não vou fingir que há qualquer base legal para que os republicanos me intimem para que eu testemunhe no julgamento do impeachment", afirmou Biden pelo Twitter neste sábado. "As intimações deveriam ser entregues a testemunhas com depoimentos sobre a chantagem de Trump contra o governo ucraniano - elas deveriam ser entregues à Casa Branca", concluiu.No centro do processo de impeachment contra o presidente norte-americano está uma ligação entre ele e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski, na qual Trump pediu que o mandatário investigasse Biden e o filho dele, Hunter.