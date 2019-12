Comunicado do Business Wire :SIAE MICROELETTRONICA

A Telefónica, líder global em redes de telecomunicações de redes fixas e móveis, e a SIAE MICROELETTRONICA, líder em tecnologia de transporte sem fio testaram com sucesso os recursos integrados de IP/MPLS da plataforma de micro-ondas AGS20 no Equador, aprimorando a rede existente de backhauling para a geração atual e futura da rede móvel 5G. O próximo passo é a implantação em toda a rede.

A plataforma de micro-ondas AGS20 Layer3 integra a rede IP/MPLS ao mesmo tempo em que funciona como um CSA (Cell-Site-Aggregator) combinado, oferecendo à Telefónica a convergência de todos os serviços na camada IP e ampliando o recurso de IP/MPLS para todas as estações celulares.

"Ao integrar o IP/MPLS às micro-ondas, podemos avançar ainda mais na simplificação de nossa arquitetura de rede, combinando todos os recursos em um só equipamento na estação celular, com uma economia direta significativa de despesas de capital e redução da infraestrutura", afirma Jesús Folgueira, Chefe Global de Redes IP e Transporte na Telefónica gCTIO. Ele adiciona ainda que "o desempenho das transmissões também melhora, já todo o processamento de dados passa por uma única matriz de comutação (switch fabric), o que reduz o número de elementos de rede na cadeia e aprimora a latência".

"Integrar os recursos de rede L3 às micro-ondas é um caminho natural para apoiar a evolução da rede móvel para infraestruturas mais ricas em recursos, com um mínimo custo", diz Paolo Galbiati, chefe de gerenciamento do ciclo de vida (PLM, la sigla em inglês) da SIAE MICROELETTRONICA. Ele afirma ainda que "o IP/MPLS confere uma alta escalabilidade e proteção de serviços multipath na topologia atual, caracterizada por implantações mistas de micro-ondas e fibra ótica".

Sobre a Telefónica

A Telefónica é uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo em capitalização de mercado e número de clientes com uma oferta abrangente e qualidade de conectividade que é fornecida através de redes fixas, móveis e de banda larga de classe mundial. Como uma empresa em crescimento, se orgulha de fornecer uma experiência diferenciada, baseada tanto em seus valores corporativos quanto em uma posição pública que defenda os interesses dos clientes.

A empresa tem uma presença significativa em 17 países e mais de 356 milhões de acessos em todo o mundo. A Telefónica tem forte presença na Espanha, Europa e América Latina, onde a empresa concentra uma parte importante de sua estratégia de crescimento.

Sobre a SIAE MICROELETTRONICA

A SIAE MICROELETTRONICA é líder em tecnologia de comunicação sem fio, oferecendo às operadoras soluções avançadas para transporte, serviços e design de micro-ondas e ondas milimétricas. A SIAE MICROELETTRONICA projeta e produz seus próprios componentes de RF, conectando-se ao laboratório de RF interno, instalações de recinto limpo e montagem completa do produto com a instalação de última geração 4.0 de SMT de fabricação inteligente. http://www.siaemic.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191217005040/pt/

Mídia: Fabio Gavioli - marketing@siaemic.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.