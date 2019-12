Comunicado do Business Wire :Covetrus

Covetrus? (NASDAQ: CVET), líder mundial em tecnologia e serviços da saúde animal, anunciou hoje que Stuart B. Gleichenhaus foi nomeado diretor financeiro interino, a partir do dia 16 de dezembro de 2019. A empresa também anunciou que Dustin Finer foi promovido ao escritório do chefe administrativo.

A partir do dia 16 de dezembro de 2019, Christine T. Komola ocupará o cargo de vice-presidente executiva e diretora financeira da empresa. A Komola assumirá a função de consultoria por um período de um mês para garantir uma transição tranquila durante o processo de fechamento do ano da empresa.

Gleichenhaus é um executivo capacitado com quase 40 anos de experiência operacional e financeira em mais de uma dúzia de empresas que cotizam na bolsa e de capital privado, incluindo várias transações globais de distribuição em vários setores. Recentemente, ele atuou como diretor-gerente sênior no escritório da área de Soluções Financeiras da FTI Consulting e liderou a área de Integração de Fusões e Entalhes.

Finer ingressou na Covetrus no início deste outono como diretor de Pessoal, após uma bem-sucedida carreira nas últimas duas décadas em vários cargos em Recursos Humanos, Administração e Operações Internas na Tivo, Rovi e MySpace. Em sua função ampliada, Finer também supervisionará a Tecnologia da Informação e as Operações Legais, além de liderar todos os aspectos em Recursos Humanos Globais da empresa.

A Covetrus contratou uma empresa para a busca de executivos e iniciou uma busca formal para um diretor financeiro permanente.

A Covetrus também reafirmou hoje suas orientações financeiras de 2019 fornecidas no dia 12 de novembro de 2019.

Sobre a Covetrus

A Covetrus é uma empresa global de tecnologia e serviços de saúde animal, dedicada a capacitar os parceiros das clínicas veterinárias para obterem melhores resultados financeiros e de saúde. Reunimos produtos, serviços e tecnologia em uma única plataforma que conecta nossos clientes às soluções e insights necessários para funcionar melhor. Nossa paixão pelo bem-estar dos animais e por quem os cuida nos leva a avançar no mundo da medicina veterinária. A Covetrus está sediada em Portland, Maine, com mais de 5.500 funcionários, atendendo a mais de 100.000 clientes em todo o mundo. Saiba mais em covetrus.com.

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém certas declarações prospectivas da Seção 27A da Securities Act de 1933, conforme alterada, e da Seção 21E da Securities Exchange Act de 1934, conforme alterada, e que envolvem riscos e incertezas, incluindo declarações sobre nossos resultados financeiros e operacionais futuros, incluindo orientações para 2019 e outros assuntos. Em alguns casos, podemos usar termos como "prevê", "acredita", "potencial", "continua", "antecipa", "estima", "espera", "planeja", "pretende", "pode", "poderia", "poderá", "provável", "irá", "deveria" ou outras palavras que transmitam incerteza sobre eventos ou resultados futuros para identificar essas declarações prospectivas. Tais declarações estão sujeitas a vários riscos e incertezas, incluindo, mas não se limitando a, riscos associados à nossa transição de gerenciamento; a capacidade de integrar com sucesso operações e funcionários; a capacidade de obter benefícios e sinergias antecipadas das transações que criaram a Covetrus; o impacto potencial da consumação das transações nos relacionamentos, inclusive com funcionários, clientes e concorrentes; a capacidade de reter pessoal-chave; a capacidade de atingir metas de desempenho; mudanças nos mercados financeiros, taxas de juros e taxas de câmbio de moeda estrangeira; mudanças em nosso mercado; o impacto do litígio; o impacto do Brexit; e os riscos e fatores adicionais discutidos, incluindo os discutidos sob o título "Fatores de Risco" em nosso Relatório Anual no Formulário 10-K arquivado no dia 29 de março de 2019 e Relatório Trimestral no Formulário 10-Q arquivado no trimestre encerrado no dia 30 de setembro de 2019 , e em nossos outros arquivos da SEC. Nossas declarações prospectivas são baseadas nas crenças e expectativas atuais de nossa equipe de gerenciamento e, exceto conforme exigido por lei, não assumimos nenhuma obrigação de fazer revisões nas declarações prospectivas contidas neste comunicado ou de atualizá-las para refletir eventos ou circunstâncias que ocorram após a data deste comunicado, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou outros fatores. Os investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas.

