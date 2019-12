Turista britânico morre após assalto em Buenos Aires

Um turista britânico de 50 anos morreu e seu filho de 28 anos foi ferido após serem baleados em uma tentativa de assalto neste sábado em frente a um hotel de luxo em Puerto Madero, um dos bairros mais caros de Buenos Aires.

"São pai e filho e são britânicos. A pessoa que morreu teve um tiro no pulmão", disse a fonte que pediu anonimato no hospital.

A morte do turista foi confirmada pelo prefeito Miguel Angel Reyes.

"Infelizmente, há uma pessoa falecida e a outra saiu de uma operação que foi satisfatória", disse Reyes à América TV.

O ataque ocorreu às 11 horas da manhã deste sábado em frente ao hotel Faena, e o sistema oficial de emergência médica Same foi imediatamente acionado.

O turista morreu poucas horas depois, na cirurgia no Hospital Argerich, de acordo com fontes médicas citadas pela imprensa argentina.

O filho de 28 anos foi baleado na coxa, perto da virilha, e está fora de risco.

Com eles, estavam a esposa do homem que morreu e a namorada do jovem.

"Eles estão em choque. Não querem falar com ninguém", afirmou a fonte. A família está sendo acompanhada por funcionários do Ministério da Justiça, da Defensora Pública e do consulado britânico.

Reyes ressaltou que se trata de "um evento muito incomum nesta área de poucos crimes".

"Os criminosos ainda não foram identificados, mas temos indícios de que estavam seguindo eles. Foram dois carros e uma motocicleta" que participaram do ataque, disse o prefeito.

Os dois turistas chegavam do Aeroporto Internacional de Ezeiza, onde desembarcaram neste sábado, e quando chegaram ao hotel em um carro alugado foram interceptados por uma motocicleta, da qual criminosos tentaram roubar seus pertences, segundo testemunhas.