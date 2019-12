Turista britânico morre após assalto em Buenos Aires

Um turista britânico de 50 anos morreu e seu filho de 28 anos foi ferido após serem baleados em uma tentativa de assalto neste sábado em frente a um hotel de luxo em Puerto Madero, um dos bairros mais caros de Buenos Aires, informou à AFP uma fonte oficial na condição de anonimato.

O incidente ocorreu às 11 horas da manhã deste sábado em frente ao hotel Faena, e o sistema oficial de emergência médica Same foi imediatamente acionado.

O turista morreu poucas horas depois, na cirurgia no Hospital Argerich, de acordo com fontes médicas citadas pela imprensa argentina.

O filho de 28 anos foi baleado na coxa, perto da virilha, e está fora de risco.

Com eles, estavam a esposa do homem que morreu e a namorada do jovem.

"Eles estão em choque. Não querem falar com ninguém", afirmou a fonte. A família está sendo acompanhada por funcionários do Ministério da Justiça, da Defensora Pública e do consulado britânico.

Os dois turistas chegavam do Aeroporto Internacional de Ezeiza, onde desembarcaram neste sábado, e quando chegaram ao hotel em um carro alugado foram interceptados por uma motocicleta, da qual criminosos tentaram roubar seus pertences, segundo testemunhas.