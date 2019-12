Ilha no Pacífico deve ser o país mais novo do mundo

Os eleitores da ilha de Bougainville, no Pacífico, decidiram, por uma maioria esmagadora, votar a favor da independência da Papua-Nova Guiné. Com o resultado, o território pode se tornar a nação mais jovem do mundo.



O referendo foi fruto de anos de negociações e uma sangrenta revolta separatista. O resultado deve ser ratificado pelo Parlamento da Papua-Nova Guiné. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.