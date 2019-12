Nova Zelândia: Exército resgata mais 6 vítimas de vulcão

O Exército da Nova Zelândia recuperou ontem os corpos de seis pessoas mortas no início da semana na erupção de um vulcão da Ilha Branca.



O resgate foi realizado em meio à ameaça de nova erupção. Na segunda-feira, 16 pessoas morreram quando faziam uma visita turística ao local.



Por causa dos sinais de atividade do vulcão, a localização dos corpos foi feita com a ajuda de drones. (Com agências internacionais)









As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.